Мария Сыропятова Продажа участков японской компании оспаривается в рамках дела о банкротстве «Треста №14» Конкурсный управляющий треста требует признать договоры купли-продажи недействительными Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Конкурсный управляющий ПАО «Трест №14» Олег Касьянов оспаривает сделки о продаже земельных участков на ул. Рязанской и недостроенного дома на ул. Толмачёва в Перми. Данные об этом содержатся в ЕФРСБ.

Напомним, в 2018 году японская корпорация Yunika приобрела в участки по ул. Рязанской, 91 и 101 и недостроенный дом по ул. Толмачёва, 3. В планах у компании — застройка этих земельных участков жильём с коммерческими помещениями.

Конкурсный управляющий ПАО «Трест №14» требует признать недействительными три договора купли-продажи участков и объектов недвижимости: заключённые с ООО «Юника-Инвест» в октябре и ноябре 2018 года. Также по всем договорам Олег Касьянов требует применить последствия недействительности сделок.

ПАО «Трест №14» признан банкротом в январе 2021 года, конкурсное производство открыто сроком на один год. Заявление Федеральной налоговой службы было подано в мае 2019 года, первоначальная сумма требований — 218,1 млн руб.





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