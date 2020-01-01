Елена Синица Пермские МФЦ начали приём документов на получение льготы на парковку Льгота начнёт действовать с 1 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 27 мая многодетные семьи могут подать документы для получения льготы на парковку в МФЦ. Об этом сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на краевое правительство.

Так, начиная с 1 июня семьи с тремя и более детьми смогут в течение двух часов с момента въезда воспользоваться бесплатной парковкой в центре города. Для этого необходимо внести свой автомобиль в Реестр транспортных средств многодетных семей Перми.





Отмечается, что льгота распространяется только на один автомобиль семьи. При этом, он должен быть зарегистрирован на одного из родителей или на несовершеннолетнего члена семьи.





Для получения льготы необходимо предоставить в любое отделение «Мои документы» свидетельство о регистрации транспортного средства, удостоверение многодетной семьи, а также документы, подтверждающие регистрацию членов семьи по месту жительства или пребывания на территории города и паспорт родителя, обратившегося с заявлением.





Льгота предоставляется на срок действия удостоверения многодетной семьи.

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