Григорий Серёдкин «Звезда» одержала минимальную победу над «Зенитом-Ижевск» Единственный гол пермяки забили с углового Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: ФК «Звезда»

Пермский ФК «Звезда» одержал минимальную победу над «Зенитом-Ижевск». Матч в рамках группы «4» ПФЛ состоялся вечером 26 мая и завершился со счётом 1:0 в пользу гостей из Перми.

Единственный гол встречи состоялся на 67-й минуте. Защитник пермяков Евгений Ситников ударом головой в дальний угол замкнул подачу Максима Лаука с углового.

После победы «Звезда» продолжает занимать шестую строчку турнирной таблицы группы. Отставание от первого места, которое обеспечивает повышение в классе и выход в ФНЛ, составляет 12 очков. Возглавляет таблицу ФК «КАМАЗ» из Набережных Челнов. У команды из Татарстана 58 очков.

Следующую игру подопечные Рустема Хузина проведут 30 мая. В Перми «Звезда» встретится с одним из аутсайдеров группы — ФК «Оренбург-2» (0+).

Напомним, ранее «Звезда» дома сыграла с двумя сибирскими клубами. Сначала уступила «Новосибирску» (0:1), а затем — разгромила барнаульское «Динамо» (3:0).

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