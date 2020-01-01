Транспортное предприятие в Куеде задолжало своим сотрудникам 600 тыс. руб. Долг был погашен после вмешательства прокуратуры Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам прокурорской проверки было установлено, что МУП «Куединское пассажирское автотранспортное предприятие» не выплатило 26 сотрудникам заработную плату за февраль — март 2021 года в размере более 600 тыс. руб.

Константин Долгановский

Директору предприятия внесено представление, возбуждено дело об административном правонарушении, также заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы направлены мировому судье.

Государственная инспекция труда в Пермском крае также признала директора виновным и привлекла к штрафу в размере 10 тыс. руб. В результате всех действия задолженность по зарплате была погашена, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края.

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