Елена Синица В Пермском политехе разработали всесезонного робота-тренера Он сможет работать при любой погоде Поделиться Поделиться Твитнуть

В ПНИПУ исследователи разработали прототип робота-тренера, который поможет посетителям фитнес-клубов и спортплощадок выполнять физические упражнения. Он будет работать в любую погоду. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Робот «Добрыня» оснащён автономными системами распознавания и синтеза речи. Поле зрения «тренера» составляет 120 градусов. Он работает от сети питания 220 В.





Как отмечают разработчики, подобные роботы-помощники позволят автоматизировать процессы, связанные с консультацией людей, и привлечь внимание клиентов.





«Робот «Добрыня» объяснит посетителям фитнес-клубов и спортивных площадок, как правильно пользоваться тренажёрами, на каких лучше тренировать те или иные мышцы, а также расскажет о себе. При описании упражнения «помощник» уведомит о противопоказаниях и оптимальном количестве подходов. Корпус и базу знаний для диалоговой системы мы разрабатываем под конкретную площадку. Это позволит повысить качество работы робота и полезность его ответов, — говорит главный разработчик проекта, магистрант 2-го курса электротехнического факультета ПНИПУ Александр Князев.





Сейчас разработчики уже получили первые заказы на установку робота.

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