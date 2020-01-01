Татьяна Сукрушева Реконструкцию участка трассы Кунгур — Соликамск оценили в 552 млн руб. Работы необходимо закончить до конца сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Министерство Пермского края в сфере закупок объявило аукцион на выполнение работ по реконструкции участка трассы Кунгур — Соликамск. Реставрацию участка трассы оценили в 552,4 млн руб.

Из технического задания следует, что подрядчику необходимо выполнить реконструкцию путепровода с автомобильными подходами на 47-м км ж/д участка Яйва — Соликамск, а также автомобильной дороги Кунгур — Соликамск.

Работы необходимо начать 20 июня, а закончить в конце сентября 2021 года. Заявку на участие можно подать до 2 июня.

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