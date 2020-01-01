Елена Синица За год жители края заключили свыше 3,4 тыс. договоров по льготной ипотеке Также зарегистрировано 1,4 тыс. договоров по сельской ипотеке Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За год действия программы по предоставлению льготной ипотеки в Пермском крае зарегистрировано 3454 ипотечных договора. При этом 3332 квартиры приобрели по договорам участия в долевом строительстве. Об этом сообщает Управление Росреестра по Пермскому краю.

Кроме этого, зарегистрировано 23 соглашения об уступке прав требований по договорам долевого участия, заключённых заёмщиками с юрлицами, и 106 прав собственности на основании договоров купли-продажи. Также сообщается, что с начала действия программы зарегистрировано 1367 договоров по сельской ипотеке.





Жильё по сельской ипотеке приобреталось преимущественно по договорам купли-продажи между физическими лицами — зарегистрировано 1312 прав собственности на основании таких договоров. Ещё 55 объектов недвижимости приобретено по договорам участия в долевом строительстве, соглашений об уступке прав требования.





Льготный кредит на покупку жилья в сельской местности чаще всего оформляют люди в возрасте до 35 лет. В основном это семейные пары.

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