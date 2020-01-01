Елена Синица

За год жители края заключили свыше 3,4 тыс. договоров по льготной ипотеке

Также зарегистрировано 1,4 тыс. договоров по сельской ипотеке

Поделиться
аренда-квартир

  Константин Долгановский

За год действия программы по предоставлению льготной ипотеки в Пермском крае зарегистрировано 3454 ипотечных договора. При этом 3332 квартиры приобрели по договорам участия в долевом строительстве. Об этом сообщает Управление Росреестра по Пермскому краю.

Кроме этого, зарегистрировано 23 соглашения об уступке прав требований по договорам долевого участия, заключённых заёмщиками с юрлицами, и 106 прав собственности на основании договоров купли-продажи. Также сообщается, что с начала действия программы зарегистрировано 1367 договоров по сельской ипотеке.

Жильё по сельской ипотеке приобреталось преимущественно по договорам купли-продажи между физическими лицами — зарегистрировано 1312 прав собственности на основании таких договоров. Ещё 55 объектов недвижимости приобретено по договорам участия в долевом строительстве, соглашений об уступке прав требования.

Льготный кредит на покупку жилья в сельской местности чаще всего оформляют люди в возрасте до 35 лет. В основном это семейные пары.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться