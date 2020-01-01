Елена Синица В Перми 30 мая изменится движение части автобусов Это связано с проведением полумарафона «Забег.РФ» Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 30 мая, с 07:00 до 15:00 часть трамваев и автобусов изменит маршруты следования. Также будет ограничено движение автотранспорта на центральных улицах. Это связано с проведением полумарафона «Забег.РФ». Об этом сообщает горадминистрация.

Так, до 15:00 не будет курсировать автобусный маршрут №2. Первое его отправление от Перми I запланировано на 15:20. До этого времени от Перми I будет ездить другой автобус. Он будет направляться по ул. Советской, ул. 25 Октября, ул. Петропавловской, ул. Николая Островского и ул. Екатерининской до остановочного пункта «Улица Максима Горького».





Автобус №3 по направлению к Перми I будет следовать до пересечения ул. Сибирской и ул. Луначарского. В обратном направлении от этого пересечения он будет ехать по ул. Луначарского, ул. Николая Островского, ул. Пушкина и далее без изменений.





Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Улица Максима Горького» (на ул. Луначарского), «Улица Луначарского», «Улица Максима Горького» (на ул. Пушкина), «Улица Сибирская» и на существующих остановочных пунктах.





Автобусы №10 и №41 будут следовать до остановочного пункта «Улица Попова» с разворотом транспортных средств на ул. Ленина в районе дома №68.





Автобусы №14 и №68 в прямом направлении будут следовать по ул. Ленина, ул. Попова, ул. Пушкина, ул. Сибирской, далее без изменений. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочных пунктах «Центральный рынок», «Улица Куйбышева», «Центр «Муравейник», «Улица Газеты «Звезда» и на существующих остановочных пунктах.





В обратном направлении автобусы будут следовать по ул. Екатерининской, ул. 25 Октября, ул. Пушкина, ул. Попова, ул. Ленина — и далее по маршрутам следования. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочных пунктах «Улица Сибирская», «Улица Газеты «Звезда», «Стадион «Динамо» и на существующих остановочных пунктах.





Автобус №33 в направлении микрорайона Костарёво будет направляться по ул. Ленина, ул. Попова, ул. Пушкина, ул. Сибирской — и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочных пунктах «Автовокзал» (на площади ЦКР), «Улица Куйбышева», «Центр «Муравейник», «Улица Газеты «Звезда» и на существующих остановочных пунктах. В обратном направлении будет следовать по ул. Сибирской, ул. Пушкина, ул. Попова ­ затем без изменений. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочных пунктах «Улица Газеты Звезда», «Стадион «Динамо» и на существующих остановочных пунктах.





Автобусный маршрут №50 в направлении к Перми II будет следовать по Комсомольскому проспекту, ул. Пушкина, ул. Попова, ул. Ленина (с разворотом транспортных средств на ул. Ленина в районе дома №68) — и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочном пункте «Стадион «Динамо» и на существующих остановочных пунктах.





В обратном направлении автобусы будут следовать по ул. Ленина, ул. Попова, ул. Пушкина, Комсомольскому проспекту — и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочных пунктах «Центральный рынок», «Улица Куйбышева», «Центр «Муравейник» и на существующих остановках.





Автобус №51 будет следовать до остановочного пункта «Октябрьская площадь» с разворотом транспортных средств на ул. Екатерининской в районе дома №75.





Автобус №60 в направлении Комсомольской площади будет следовать по ул. Ленина, ул. Попова, ул. Пушкина, Комсомольскому проспекту — и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочных пунктах «Центральный рынок», «Улица Куйбышева», «Центр «Муравейник» и на других существующих остановках.





В обратном направлении автобусы будут следовать по Комсомольскому проспекту, ул. Пушкина, ул. Попова — и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочном пункте «Стадион «Динамо» и на существующих остановочных пунктах.





Трамвай №7 в обоих направлениях будет следовать по ул. Петропавловской, ул. Борчанинова, ул. Пушкина,ул. Революции, ул. Максима Горького, ул. Ленина — и далее по маршруту следования.





Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочных пунктах «Улица Ленина», «Универсам», «Центральный рынок», «Стадион «Динамо», «Комсомольский проспект», «Дворец спорта «Орлёнок», «Улица Революции», «Улица Пушкина», «Улица Максима Горького» и на существующих остановочных пунктах.





Трамвай №12 в обоих направлениях будет следовать по ул. Пушкина, ул. Революции, ул. Максима Горького, ул. Ленина — и далее без изменений.





Посадка и высадка пассажиров будут осуществляться на остановочных пунктах «Центральный рынок», «Стадион «Динамо», «Комсомольский проспект», «Дворец спорта «Орлёнок», «Улица Революции», «Улица Пушкина», «Улица Максима Горького» и на существующих остановочных пунктах.

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