Алексей Клочихин Госдума ввела уголовную ответственность для микрофинансовых организаций Полномочия по рассмотрению уголовных дел переданы районным судам Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная дума РФ приняла два закона, которыми за незаконную выдачу кредитов не только ужесточается административная ответственность, но и впервые вводится уголовная.

Законом, принятым в окончательном, третьем чтении, повышается административная ответственность за профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов (за исключением банковской деятельности) юрлицами и индивидуальными предпринимателями, не имеющими на это права.

За незаконную выдачу займов для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; для предпринимателей без юрлица — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 15 суток; для юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 15 суток.

За повторное нарушение будут грозить более высокие штрафы: для должностных лиц — от 50 тыс. до 200 тыс. руб.; для предпринимателей без юрлица — от 50 тыс. до 200 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток; для юрлиц — от 500 тыс. до 2 млн руб. или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

Если лицо, незаконно осуществляющее деятельность по предоставлению потребительских займов, ранее привлекалось к административной ответственности, но продолжает выдачу, то в таких случаях будет предусмотрена уже уголовная ответственность.

Уголовный кодекс дополняется нормой, согласно которой если нелегальные кредиторы ранее уже подвергались административной ответственности за аналогичные правонарушения и если сумма выданных ими незаконных займов будет превышать 2 млн 250 тыс. руб., то им будет грозить штраф в размере от 300 тыс. руб. до 1 млн руб. или в размере заработной платы осуждённого за период от двух до четырёх лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо лишением свободы на срок до трёх лет с лишением права занимать определённые должности на срок до трёх лет.

Предусматривается, что уголовные дела по данным преступлениям будут подсудны районным судам.

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