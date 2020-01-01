Мария Сыропятова План на инвестрасходы бюджета Перми в 2020 году выполнен на 81,2% Инвестиции в городскую инфраструктуру составили 6,5 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Вконтакте

В 2020 году инвестиции бюджета Перми в инфраструктуру города составили 6,5 млрд руб., что на 2,9 млрд руб. больше, чем в 2019 году. Эти данные привёл в своём докладе замглавы Перми Виктор Агеев.

«Увеличение связно с поддержкой вышестоящих уровней благоустройства и развития города к 300-летию, — отметил Виктор Агеев. — На строительство дорог и благоустройства пошло 2 млрд руб., на строительство и реконструкцию детских садов и школ — 1,8 млрд руб.». При этом на реализацию нацпроектов в Перми было потрачено 3,4 млрд руб., что составило 98,7% от плана.

«Исполнение бюджетных инвестиций в 2020 году сложилось на достаточно высоком уровне: 6,5 млрд руб. из 8 млрд руб., — отметил временно исполняющий обязанности председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин. — Но в течение второго, третьего и четвёртого кварталов план по бюджетным инвестициям неоднократно корректировался в сторону уменьшения, в целом — на 3,5 млрд руб.».

Таким образом, показатель исполнения инвестрасходов в 81,2% без уменьшения плана в течение года мог бы быть существенно ниже (56,5% — прим. ред.).

По данным Контрольно-счётной палаты Перми, наиболее низкое исполнение по инвестрасходам сложилось по дорожному фонду (69,4%), департаменту земельных отношений (13,2%), департаменту дорог и благоустройства (80,3%) и департаменту образования (78,8%). По мнению председателя Контрольно-счётной палаты Марии Батуевой, низкое исполнение инвестиций департаментом земельных отношений связано с неисполнением расходов по изъятию земельных участков и объектов недвижимости.

«При плане в 522 млн руб. кассовый расход составил 69 млн руб., — отметила Мария Батуева. — Причины — в отсутствии согласия собственников на заключение соглашений, в результате — решение вопросов в судебном порядке. Из 57 объектов в плане изъято пять участков и восемь объектов на них».

В целом неисполнение инвестиционных расходов бюджета в Контрольно-счётной палате Перми связывают с нарушением сроков исполнения контрактов по разработке проектно-сметной документации, отсутствием проектов планировки и межевания территории, а также с недостаточной подготовкой инвестпроектов на этапе планирования.

Депутат Сергей Захаров поблагодарил сотрудников администрации Перми за работу в сложных условиях в период пандемии. «Прошедший год был сложным, всем пришлось перестраивать работу и переходить на другой режим, — отметил Сергей Захаров. — В целом итоги года неплохие, а основные показатели были выполнены».

«Прошлый год был уникальным, планы верстались при одних условиях, а фактически мы оказались совершенно в других, — отметил депутат Пермской городской думы Арсен Болквадзе. — Администрация Перми этот год отработала и большую часть из запланированного выполнила. В целом администрация Перми ситуацию удержала».

Также Арсен Болквадзе отметил и поддержку, оказанную малому бизнесу в период пандемии. Из городского бюджета на эти цели в 2020 году было выделено 216 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.