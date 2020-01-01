Пермская городская дума одобрила изменения в бюджет этого года и 2022–2023 годов Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы депутаты одобрили изменения в бюджет города на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов.

Проектом решения предусматривается увеличение доходной и расходной частей бюджета Перми на 1,1 млрд руб. в 2021 году благодаря дополнительным краевым и федеральным поступлениям. Также доходная и расходная части бюджета увеличатся на 11,6 млн руб. в 2021 году за счёт возврата бюджетными и автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет. Кроме того, переносятся с 2022 года на 2021 год средства федерального бюджета в сумме 952 млн руб. с целью ускорения расселения аварийного жилья.

За счёт перераспределения расходов предлагается средства в сумме 300 млн руб. в трёхлетнем периоде направить, в частности, на установку ограждений зданий образовательных учреждений, строительство спортплощадки лицея №3, строительство спортзалов в школах №81 и №96, обустройство и содержание мест накопления твёрдых коммунальных отходов, содержание и развитие ООПТ «Сосновый бор».

Как отметила председатель комитета Пермской городской думы по бюджету и налогам Наталья Мельник, важно корректировать бюджет в текущем режиме, грамотно распоряжаться дополнительными и имеющимися средствами в соответствии с определёнными приоритетами.

Депутаты на пленарном заседании поддержали проект решения.

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