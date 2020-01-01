Депутаты Пермской городской думы рассмотрели отчёт об исполнении бюджета города в 2020 году Поделиться Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании думы депутаты рассмотрели отчёт об исполнении бюджета Перми за 2020 год. По данным администрации Перми, по итогам 2020 года, исполнение бюджета по доходам составило 37 млрд руб. (101,9%), по расходам — 38,4 млрд руб. (91,9%), дефицит составил 1,4 млрд руб.

С целью возмещения выпадающих доходов городу был предоставлен бюджетный кредит сроком на 5 лет с процентной ставкой, 0,1%. Налоговые доходы составили 15,4 млрд руб., неналоговые — 3,8 млрд руб. Не исполнены плановые показатели по налогу на имущество физических лиц и доходам от перечисления платы за проезд и провоз багажа. В связи с ухудшением экономической ситуации в августе прошлого года был уменьшен плановый объём доходов бюджета на 2 млрд 171 млн руб. В то же время из городского бюджета были выделены дополнительные средства в размере 216 млн руб. для проведения мероприятий по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

В 2020 году бюджет города Перми сохранил социальную направленность, он был ориентирован на гарантированное выполнение принятых обязательств, реализацию национальных проектов и подготовку к 300-летию Перми, профилактику распространения коронавируса и поддержку пострадавших отраслей. Расходы на социальную сферу составили 52%.

«Ряд показателей, которые были поставлены администрации, не выполнены, но есть объяснение этому. Бюджет мы формировали в одних реалиях, исполнять его пришлось в других. С этим связаны и сложности в исполнении инвестпроектов, но мы видим, что садики, школы и другие инфраструктурные объекты строились», — подчеркнул депутат Арсен Болквадзе.

Контрольно-счётная палата Перми провела внешнюю проверку отчёта об исполнении городского бюджета за 2020 год. Председатель КСП Мария Батуева отметила, что в ходе исполнения бюджета объём нарушений и недостатков составил 114,7 млн руб., установлены неэффективные расходы — 45,5 млн руб. Внешней проверкой бюджета устранено нарушений на сумму 217,9 млн руб. (99,6% от подлежащих устранению). Подавляющее большинство из них составляют нарушения при ведении бухучёта и отчётности.

Наталья Мельник, заместитель руководителя думы, председатель комитета по бюджету и налогам, отметила, что исполнение бюджетных инвестиций составило 82% от уточнённого плана, это повлекло за собой, с одной стороны, невыполнение ряда намеченных мероприятий, с другой стороны — снижение дефицита бюджета за 2020 год.

По мнению специалистов Контрольно-счётной палаты, низкий уровень исполнения инвестиционных расходов связан с недостаточной подготовкой инвестпроектов, в связи с чем администрации необходимо проанализировать ситуацию с бюджетными инвестициями и исключить недостатки при их планировании.

«Сегодня подводим итоги 2020 года и определяем для себя задачи на перспективу. На мой взгляд, администрации нужно сконцентрировать особые усилия на двух направлениях: транспортная реформа и бюджетные инвестиции», — подвёл итог Дмитрий Малютин, руководитель Пермской городской думы.

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