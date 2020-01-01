Семь остановок в Перми спроектируют за 866 тыс. руб. Новые комплексы планируется установить в четырёх районах Перми Поделиться Поделиться Твитнуть

Матвей Любимов

На сайте госзакупок размещён аукцион на проектирование семи остановочных комплексов в разных районах столицы региона. Начальная цена контракта — 866 тыс. руб., передаёт «Рифей-Пермь».

Новые остановки планируется установить на ул. Куфонина в Дзержинском районе, на ул. Промышленной в Индустриальном районе, на ул. Лянгасова в Орджоникидзевском районе и на ул. Виноградной и на Бродовском тракте в Свердловском районе.

Согласно размещённой документации необходимо разработать проект остановочных комплексов, включающий заездный карман, площадку для ожидания пассажиров и подходы пешеходов к остановке. Работы необходимо выполнить до конца лета 2021 года.

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