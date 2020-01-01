Эксперты: праймериз «Единой России» вызывает интерес избирателей Уже проголосовали более 40 тыс. жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В Перми состоялся экспертный совет, в ходе которого политологи и представители СМИ обсуждали условия и обстоятельства проходящего в Прикамье предварительного голосования «Единой России». Специалисты отметили: несмотря на новизну формы проведения, процедура вызывает высокий интерес избирателей Пермского края. К обсуждению экспертов были предложены основные вопросы, связанные с предварительным голосованием 2021 года. В первую очередь, это вопросы легитимности и влияния онлайн-формата на ход голосования и состав избирателей.

По словам руководителя исполкома регионального отделения партии «Единая Россия» в Пермском крае Станислава Швецова, на середину дня 25 мая в Прикамье для участия в предварительном голосовании «Единой России» зарегистрировались почти 115 тыс. человек. Из них на тот момент проголосовали уже более 40 тыс.

Отметил Станислав Швецов и высокую конкуренцию среди кандидатов. По данным регионального исполкома, впервые для участия в праймериз подано такое количество заявок — 757. Из них 699 зарегистрированы для участия в предварительном голосовании.

«Важно, что голосование онлайн с использованием аккаунта в «Госуслугах» делает процесс максимально прозрачным и исключающим любые манипуляции. Способствует этому, прежде всего, предварительная верификация выборщика. Пусть дебатов в этом году формат предварительного голосования не предусматривает, в то же время выросла доступность кандидатов в соцсетях», — полагает Станислав Швецов.

Поддержал мнение Станислава Швецова екатеринбургский политолог, кандидат политических наук Александр Белоусов.

«Проблем с легитимностью на предварительном голосовании нет. Явка выше, чем в 2016 году. Что немаловажно — скандалов не наблюдается. Процедура предварительного голосования — чудесная возможность заявить о себе для кандидатов с невысокой пока узнаваемостью. Хорошо, что многие пользуются этой площадкой для своего продвижения», — считает эксперт.

В связи с переходом голосования в интернет многие эксперты упомянули и риски, которые с этим связаны. В частности, политтехнолог из Челябинска Алексей Князев заявил, что не все представители старшего поколения готовы к выборам в онлайн-формате. Это означает, что избиратель «Единой России» будет «молодеть».

«Это решение отсекло от процесса голосования часть активного электората партии — людей старшего поколения. В силу того, что они не являются активными пользователями интернета и «Госуслуг» в частности. В то же время более активными на этих выборах обещают стать люди в возрасте от 18 до 50 лет», — говорит Алексей Князев.

Новый формат голосования заставил ряд кандидатов не только более активно использовать очные встречи с потенциальными избирателями, как это практикуется всегда, но и осваивать социальные сети. Так считает пермский политтехнолог, кандидат социологических наук Юрий Исаев. Ведь именно здесь можно агитировать за себя представителей активной части общества молодого и среднего возраста. По словам эксперта, уже сегодня внимательный наблюдатель по действиям кандидатов в ходе предварительного голосования может определить, кто имеет высокие шансы на победу.

«Активность важна в цифровом мире, в который мы все идём. Кроме того, перевод процедуры предварительного голосования в интернет, в систему «Госуслуг» имел и определённую социальную, «гуманитарную» функцию. Многие из нерегулярных пользователей «Госуслуг» имели неполную учётную запись или не пользовались ею. Их интерес к процедуре позволил вернуться к «Госуслугам». Это позволит им экономить время, общаться с государством онлайн», — резюмирует Юрий Исаев.

Ещё один возможный риск, с которым может столкнуться «Единая Россия» в ходе праймериз, — это победа несистемного, «случайного» кандидата. Ведь заявиться можно было довольно легко, пакет необходимых документов собирается без труда. Пермский журналист, редактор интернет-газеты «Звезда» Степан Хлопов обратил внимание, что у такого «случайного» кандидата могут быть невысокие шансы на победу в сентябрьских выборах. Его могут одолеть более популярные соперники из других партий или самовыдвиженцы.

В финале диалога собравшиеся эксперты порассуждали о том, кто мог бы возглавить партийные списки на выборах. По словам Станислава Швецова, решение о том, кто возглавит списки «Единой России», составит так называемые «тройки», будет принимать президиум регионального политсовета партии. «Это тоже предварительное голосование, только во внутрипартийном формате», — уточнил Станислав Швецов.

По мнению политтехнолога Алексея Чусовитина, идеальная модель для лидеров списков — губернатор возглавляет краевую тройку, глава Перми — городскую.

«Таким образом, самые влиятельные люди региона и Перми продемонстрируют свою позицию не только избирателям, но и федеральным властям», — считает эксперт.

Обсуждая этот вопрос, эксперты сошлись во мнении, что такой ход будет вполне уместным.

«Это будет сильный ход для партии, если это состоится. Сама по себе такая конструкция абсолютно понятна. Потому что для всех очевидно: такой тандем будет работать в интересах жителей», — подчеркнул Юрий Исаев.

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