Мария Сыропятова В 2021 году по программе «Агростартап» в Пермском крае фермерам выделят 47 млн руб. Подать заявку на участие можно до 25 июня 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 26 мая 2021 года, стартовал приём заявок на получение гранта по программам «Агростартап» и «Поддержка сельхозкооперации». Об этом сообщили в краевом минсельхозпроде. Заявки принимаются до 25 июня 2021 года, всего планируется распределить 46,96 млн руб.

Этот конкурс проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Максимальный размер гранта на развитие своего хозяйства — 3 млн руб. Если хозяйство планирует внести средства в неделимый фонд кооператива, то можно получить до 4 млн руб. Средства можно направить на приобретение техники, земельных участков, разработку проектной документации, покупку или строительство зданий, а также приобретение сельскохозяйственных животных.

Фермеры говорят, что в прошлые годы сложностей при подаче заявок у них не возникло, а пакет предоставленных документов оказался минимальным.

В программе есть ряд условий. Получить грант может гражданин Прикамья, который постоянно проживает в сельской местности и занимается сельским хозяйством или хочет открыть своё дело в этой отрасли. Грант необходимо освоить за 18 месяцев. Обязательное условие — создание рабочих мест. Средства предоставляются на условии софинансирования. У фермера должно быть не менее 10% собственных средств, до 90% суммы предоставит государство.

Результаты отбора будут объявлены не позднее 3 августа 2021 года.

В 2020 году гранты по программе «Агростартап» получили 15 фермеров на общую сумму 42,5 млн руб.

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