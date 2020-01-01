Первая игра в Высшей лиге КВН на Первом канале для новой сборной Пермского края, собранной из «худших» КВНщиков со всего Прикамья Наша команда поборется за выход в четвертьфинал. Болеем за наших! Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермяки снова на Первом канале! В эту субботу, 29 мая, в 21:20 в эфире главного канала страны новая сборная Пермского края по КВН вступит в борьбу за выход в четвертьфинал Высшей лиги против армянской сборной и Белоруссии, Тулы и Москвы.

Пожелаем удачи «худшим КВНщикам Прикамья», как они сами себя называют. Команда благодарит за поддержку всех своих болельщиков — жителей Пермского края и главного болельщика — губернатора Дмитрия Махонина. Итак, болеем за наших в субботу, 29 мая, в 21:20 на Первом!

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