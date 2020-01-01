В Октябрьском объявлена благодарность подростку, спасшему двух девочек Юноша вытащил 12-летних школьниц из воды Поделиться Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Начальник отдела МВД России по Октябрьскому ГО подполковник полиции Сергей Курганский вручил благодарственные письма Иреку Шакирову, спасшему из воды двух девочек, и его родителям, передаёт ТК ВЕТТА.

13 мая две школьницы из Октябрьского пошли гулять к реке Ирень. Одна из девочек поскользнулась и упала в воду, потянув за собой подругу. На крики о помощи откликнулся ученик 9-го класса Ирек Шакиров. Молодой человек смог вытащить уносимых быстрым течением девочек из реки. Одна из них была госпитализирована.

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