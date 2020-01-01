В Октябрьском объявлена благодарность подростку, спасшему двух девочек
Юноша вытащил 12-летних школьниц из воды
Начальник отдела МВД России по Октябрьскому ГО подполковник полиции Сергей Курганский вручил благодарственные письма Иреку Шакирову, спасшему из воды двух девочек, и его родителям, передаёт ТК ВЕТТА.
13 мая две школьницы из Октябрьского пошли гулять к реке Ирень. Одна из девочек поскользнулась и упала в воду, потянув за собой подругу. На крики о помощи откликнулся ученик 9-го класса Ирек Шакиров. Молодой человек смог вытащить уносимых быстрым течением девочек из реки. Одна из них была госпитализирована.
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