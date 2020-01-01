Елена Синица На летний отдых детей в Перми в этом году предусмотрено свыше 260 млн руб. В краевой столице с использованием бюджетной поддержки будут работать 39 лагерей Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Летом 2021 года в Перми будут работать 39 детских лагерей, оказывающих услуги с использованием бюджетной поддержки. Об этом сообщил замглавы администрации Перми Алексей Грибанов на пленарном заседании гордумы 25 мая. Из них 24 — загородного типа, 10 — санаторного, и пять профильных.

На летнюю оздоровительную кампанию предусмотрено 201,1 млн руб. в краевом бюджете и 61,1 млн руб. в городском.

По словам Алексея Грибанова, этот год от прошлого отличается тем, что сегодня доступности лагерей для детей уделяется большее внимание. В частности, президент РФ Владимир Путин в своём апрельском послании предложил уже с этого года субсидировать путёвки.

Чтобы вернуть 50% её стоимости, лагерь должен входить в региональный реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а ребёнок должен проживать в лагере не меньше одной смены. Кроме того, путёвка должна быть оплачена картой «Мир». По поручению президента получить компенсацию смогут и те семьи, которые уже оплатили путёвки.

На территории края существуют и другие меры поддержки. Например, на 100%-е субсидирование расчётной стоимости путёвки могут рассчитывать дети-инвалиды, дети из малоимущих и малоимущих многодетных семей, а также дети, находящиеся в социально опасном положении. На 70% расчётной стоимости путёвки могут претендовать семьи с доходом, не превышающим двух прожиточных минимумов. Семьи с доходом от двух до трёх прожиточных минимумов могут вернуть 30% расчётной стоимости.

Отметим, в этом году расчётная стоимость для загородных лагерей отдыха и оздоровления (из расчёта на 21 день) составляет 21,4 тыс. руб., для лагерей санаторного типа (24 дня) — 29,3 тыс. руб., для профильных лагерей (14 дней) — 15,7 тыс. руб.

Также будет организован отдых для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями. В 2021 году планируется, что 112 таких детей отдохнут в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях, а 902 ребёнка — в лагерях досуга и отдыха.

Помимо этого, в рамках проекта «Аква-кайф» для детей, посещающих лагеря, будут организованы занятия плаванием. Они будут проходить один-два раза в неделю в муниципальных бассейнах на ул. Сысольской, 10/5 и ул. Транспортной, 7. «Планируется охват более 500 детей», — добавил Алексей Грибанов.

На территории города также будут работать 47 многофункциональных спортивных площадок МАУ «ГСКК» с привлечением инструкторов.

«Сейчас также объявлен традиционный конкурс среди некоммерческих организаций для проведения бесплатных занятий спортом на общественных пространствах», — отметил замглавы администрации Перми. — Занятия будут проходить в экстрим-парке, в сквере им. Миндовского, в Балатовском парке, а также на эспланаде.

В завершение доклада Алексей Грибанов подчеркнул, что в лагерях будут соблюдаться все ограничительные меры. Так, ограничат доступ для родителей, сотрудники будут проходить тестирование на COVID-19.

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