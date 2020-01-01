Внедорожный тест-драйв TOYOTA Fortuner Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: VERRA

Мощный, проходимый, надежный TOYOTA FORTUNER, автомобиль, из поколения в поколение, сохраняющий верность идеалам мужества и надежности. Брутальный и решительный облик, продуманный и функциональный салон, внушительный арсенал внедорожных ассистентов — Toyota Fortuner готов к любым вашим задачам!

А вы уже оценили внедорожные качества этого автомобиля? Если нет, смотрите обзор Toyota Fortuner в условиях бездорожья на нашем YouTube канале

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