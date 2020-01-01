Алексей Клочихин Пермские ракетостроители модернизируют двигатель ракеты-носителя «Ангара» Новая версия РД-191 будет на 10% мощней по тяге Поделиться Поделиться Твитнуть

Продолжающиеся испытания нового российского семейства ракет-носителей «Ангара» не мешают конструкторской мысли. На пермском ракетостроительном предприятии «Протон-ПМ» начали освоение модифицированной версии двигателя РД-191 для ракет-носителей «Ангара» — РД-191М.

Модифицированная версия отличается от базовой рядом изменений, которые разработчики внесли в конструкцию за время испытаний (первый раз «Ангара» взлетела ещё в 2014 году), и будет на 10% сильней по тяге. На «Протоне-ПМ» соберут три опытных образца РД-191М, первый из которых будет использован для доводочных испытаний, второй — для завершающих доводочных испытаний, и третий — для испытаний межведомственных. Первый двигатель будет сделан в начале 2023 года и сразу же отправится в НПО «Энергомаш» на испытания.

«При создании РД-191М максимально используется конструкторский и технологический задел по двигателям РД-191, РД-171М, РД-180 и РД-181, что существенно сокращает затраты на разработку, — рассказал главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Лёвочкин. — В 2021 году мы в полном объёме выпустим конструкторскую документацию по двигателю и передадим её заводу-изготовителю».

Участок сборки двигателя РД-191М будет расположен на загородной производственной площадке в Новых Лядах и начнёт работу в I квартале 2022 года. Для освоения производства форсированной версии двигателя для «Ангары» на «Протоне-ПМ» необходимо подготовить более 1,2 тыс. новых техпроцессов и 3,5 тыс. конструкций оснастки. Кроме того, в 2021–2022 годах будут модернизированы шесть действующих испытательных стендов, и ещё пять предстоит спроектировать и изготовить.

«Впервые с начала освоения двигателя РД-191 на «Протон-ПМ» заключён контракт не на отдельные комплектующие, а на изделие в целом, что значительно облегчает процесс освоения, — пояснил руководитель проекта по двигателю Игорь Тимшин. — Важно учитывать и то, что узлы и агрегаты, которые закреплены за предприятием, занимают примерно 40% в трудоёмкости производства РД-191, а двигатель РД-191М имеет высокую степень преемственности с прототипом».

Напомним, что на этот год запланированы два испытательных старта ракет-носителей семейства «Ангара» на космодроме Плесецк — запуск тяжёлой версии «Ангара-А5/ДМ-03» во втором полугодии и лёгкой версии «Ангара-1.2/АМ» в IV квартале. И обе ракеты выведут на околоземную орбиту всего лишь массо-габаритные макеты.

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