Алексей Дёмкин представил отчёт о работе администрации города за 2019–2020 годы Поделиться Поделиться Твитнуть

Глава Перми Алексей Дёмкин подчеркнул, что взвешенная бюджетная политика позволила городу не только обновлять инфраструктуру, реализовывать нацпроекты, но и оказывать необходимые меры поддержки населению даже в сложных экономических условиях 2020 года.

Представляя итоги 2020 года, глава города затронул и некоторые результаты 2019 года как отправные точки, с которых городское хозяйство, экономика и социальная сфера вошли в беспрецедентный для всего мира 2020 год. Мэр сообщил, что вся муниципальная инфраструктура была ориентирована на поддержку населения и экономики. Деятельность администрации Перми была социально ориентированной, ведь социальная сфера является для граждан одним из важнейших элементов стабильности.

По словам Алексея Дёмкина, в сфере образования одним из приоритетов оставалось развитие сети образовательных учреждений. Так, за 2019–2020 годы сеть дошкольных учреждений увеличилась на 915 мест. Также в рамках национального проекта «Демография» в 2020 году были построены четыре детских сада на 1112 мест. В результате охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1 года до 8 лет возрос с 68,5% в 2018 году до 79,9% в 2020 году.

Расширяется и сеть общеобразовательных учреждений. В 2020 году учеников принял новый корпус гимназии №3 на 1050 мест. В 2021 году будет достроен новый корпус школы №93, в 2022 году — школы на ул. Целинной, 15, ул. Юнг Прикамья, 3 и гимназия №17. Это позволило достичь плановых значений по доле учеников, занимающихся в первую смену, и рассчитывать на дальнейшее улучшение этого показателя, несмотря на увеличивающееся количество школьников.

В рамках развития спортивной инфраструктуры в 2020 году введена в эксплуатацию спортивная база «Летающий лыжник». Завершается строительство экстрим-парка и физкультурно-оздоровительного центра на ул. Академика Веденеева, 25. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, несмотря на ограничительные меры, возросла с 36,4% в 2018 году до 46,3% в 2020 году.

Алексей Дёмкин особо подчеркнул, что город должен получать новые школы и детские сады, спортивные и социальные объекты в срок, — сейчас это является не только фактором развития, но и фактором сохранения социального самочувствия пермяков.

Впервые в новейшей истории городские власти стали уверенно решать многолетнюю проблему ликвидации аварийного жилья. Это стало возможным благодаря участию федеральных и краевых властей. Расселяемая площадь увеличилась с 24,3 тыс. кв. м в 2018 году до 38,9 тыс. кв. м в 2020 году.

Принципиально улучшилось качество пермских дорог. Доля автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям, увеличилась с 58,5% в 2018 году до 70,6% в 2020 году. Во многом этого удалось добиться благодаря реализации в городе нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Продолжается масштабное обновление улично-дорожной сети и общественных пространств: Комсомольского проспекта, эспланады и набережной.

По итогам 2019 и 2020 годов город Пермь вошёл в десятку городов-миллионников по качеству городской среды, заняв 9-е место. Наиболее высоко среди всех сфер городской среды Перми оценены озеленение территории, качество улично-дорожной сети и общегородское пространство.

Также с 2019 года началось преобразование отрасли городских пассажирских перевозок: усовершенствована система тарифов и способов оплаты проезда, заключены брутто-контракты с перевозчиками, обновлён подвижной состав общественного транспорта.

Следствием реализуемых мер городских властей по улучшению инвестиционного климата является положительная динамика инвестиций в основной капитал. Его объём в 2020 году достиг уровня 116,9 млрд руб., увеличившись на 2,7% по отношению

к предыдущему году. Пермь остаётся лидером инвестиционного роста среди городов-миллионников России, занимая стабильно второе место в 2019–2020 годах.

Стабильность экономики города важна для сохранения нормального функционирования бюджетной системы Перми. В 2019 году объём пермского бюджета впервые превысил 30 млрд руб., увеличившись почти на 16%.

— Приоритеты в работе городских властей исходят из послания президента РФ Владимира Путина и показателей национальных проектов. Самое сложное время, связанное с пандемией, преодолено — мы быстро реагировали на вызовы времени и принимали необходимые меры социальной поддержки, при этом стабильно функционировали все сферы городского хозяйства. Также совместно с депутатским корпусом планируем привести транспортную реформу к логическому завершению и настроить экономику этого процесса, — резюмировал мэр Перми Алексей Дёмкин.

Руководитель Пермской городской думы Дмитрий Малютин отметил, что экономика города и бюджетная система выстояли в кризисное время.

«Мы точно знаем, куда нам двигаться, что делать, и это сегодня главное. Взаимодействие между администрацией города и депутатским корпусом конструктивное, количество рекомендаций и поручений, которые дума даёт органу исполнительной власти, уменьшается, их исполнение растёт. Конструктивное взаимодействие ветвей власти — это очень важный аспект в рамках подготовки к празднованию 300-летия Перми», — сказал Дмитрий Малютин.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.