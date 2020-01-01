Пермское УФАС возбудило дело в отношении теплоснабжающей компании в Гайнах Организация необоснованно повысила тариф на тепловую энергию Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Гайнского муниципального округа обратилась в Пермское УФАС России с просьбой проверить обоснованность повышения тарифа со стороны теплоснабжающей организации ООО «Гайнылес».

В ходе антимонопольной проверки было установлено, что с начала 2021 года компания перешла на свободное ценообразование и повысила тариф на теплоэнергию, потребляемую бюджетными учреждениями и коммерческими организациями, на 30% по сравнению с тарифом, действовавшим ранее. При этом никаких предпосылок для роста цены выявлено не было.

В отношении ООО «Гайнылес» возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения Закона «О защите конкуренции», его рассмотрят 8 июня 2021 года. Компании грозит штраф, который будет рассчитан исходя из суммы выручки реализации соответствующих услуг, сообщают в Пермском УФАС России.

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