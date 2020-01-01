«Азот» поддержал фестиваль «Голоса Победы» Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» поддержал проведение открытого городского фестиваля солдатской песни «Голоса Победы», посвящённого Дню Победы в Великой Отечественной войне. Площадкой фестиваля стал ДК им. Ленина Культурно-спортивного центра «Азот». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Открытый городской фестиваль солдатской песни «Голоса Победы» проводится в шестой раз. Организаторы — детско-юношеский Центр «Каскад» и Союз ветеранов боевых действий города Березники при поддержке Управления образования и филиала «Азот». В этом году в фестивале приняли участие исполнители и коллективы из Березников, Соликамска, Александровска, Губахи, а также из Чердынского района. Репертуар конкурсантов был самым разнообразным: звучали современные композиции, песни времён Великой Отечественной войны, афганские песни. Конкурсанты выступали по трём возрастным номинациям: «Дети», «Взрослые исполнители» и «Ветераны».

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Владимир Иопа, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по административной службе:

— В июне исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Войны, которая коснулась каждой семьи и унесла миллионы жизней. И необходимо помнить об этом, беречь память об ушедших героях. Такие фестивали позволяют объединиться, это своеобразная музыкальная перекличка ветеранов и молодёжи. Пусть эстафета памяти продолжается и дальше.

Фестиваль «Голоса Победы» — не единственное мероприятие военно-патриотической направленности. При поддержке филиала «Азот» второй год подряд проходит открытый городской военно-спортивный слёт «Наследники Победы», в котором участвуют воины-интернационалисты, воспитанники центра «Каскад» и ветераны.

На правах рекламы

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.