В Лысьве начал работу экотехнопарк, способный перерабатывать 50 тыс. т мусора в год Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Лысьве 21 мая введён в эксплуатацию первый в регионе экотехнопарк. Первым этапом его запуска стало открытие мусоросортировочного комплекса, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Комплекс будет сотрировать отходы из двух муниципалитетов — Лысьвы и Чусового. Его запуск позволит ввести в данных городских округах раздельный сбор мусора.

Немаловажно, что работа нового комплекса позволит создать в Лысьве 20 рабочих мест.



Выход экотехнопарка на полную мощность планируется до конца 2021 года. Проектная мощность парка — 50 тыс. т в год. Современное оборудование экотехнопарка позволяет отправлять на утилизацию не менее 30% отсортированных ТКО, разделённых на более чем более 15 фракций. На сортировочной линии для вторичной переработки будут отбирать стекло, пластик, бумагу, картон, полиэтилен и некоторые виды металлов. Все ценные фракции отправят на переработку.



С введением в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса стало возможным внедрение в Лысьве раздельного сбора ТКО. По поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина все участники раздельного сбора на этих территориях получают скидку 5% на оплату вывоза ТКО. Сумма оплаты — 76,09 руб. за одного проживающего (вместо 80,09 руб.).





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