В Прикамье арестовали табачную продукцию на 1,6 млн руб.
Роспотребнадзор изъял из оборота 30,8 тыс. пачек табачных изделий без маркировки
По результатам проверок, проведённых Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю совместно с Пермской таможней и полицией в январе — апреле 2021 года в Прикамье, из оборота было изъято 30,8 тыс. пачек табачных изделий на сумму 1,6 млн руб.
Всего за четыре месяца в рамках надзора за оборотом табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке, было проверено 196 предприятий, реализующих табачную продукцию.
Как сообщают в Роспотребнадзоре, составлено 39 протоколов об административном правонарушении на индивидуальных предпринимателей (ИП) и один протокол на юридическое лицо, которые переданы в суд. Сумма штрафа для ИП составляет от 10 тыс. до 15 тыс. руб. с конфискацией, для юрлиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией. По 20 делам назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 195 тыс. руб. с конфискацией предметов правонарушения.
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