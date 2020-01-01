В Прикамье арестовали табачную продукцию на 1,6 млн руб. Роспотребнадзор изъял из оборота 30,8 тыс. пачек табачных изделий без маркировки Поделиться Поделиться Твитнуть

По результатам проверок, проведённых Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю совместно с Пермской таможней и полицией в январе — апреле 2021 года в Прикамье, из оборота было изъято 30,8 тыс. пачек табачных изделий на сумму 1,6 млн руб.

Всего за четыре месяца в рамках надзора за оборотом табачной продукции, подлежащей обязательной маркировке, было проверено 196 предприятий, реализующих табачную продукцию.

Как сообщают в Роспотребнадзоре, составлено 39 протоколов об административном правонарушении на индивидуальных предпринимателей (ИП) и один протокол на юридическое лицо, которые переданы в суд. Сумма штрафа для ИП составляет от 10 тыс. до 15 тыс. руб. с конфискацией, для юрлиц — от 200 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией. По 20 делам назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 195 тыс. руб. с конфискацией предметов правонарушения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.