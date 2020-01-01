За год доход председателя крайизбиркома вырос почти вдвое В 2020 году Игорь Вагин заработал 6,4 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно сведениям о доходах, размещённым на сайте избирательной комиссии Пермского края, за 2020 год председатель крайизбиркома Игорь Вагин, с учётом других доходов, заработал 6,4 млн руб. В 2019 году его доход составил 3,5 млн руб.

В собственности Игоря Вагина, как и год назад, указана квартира площадью 200,8 кв. м, гараж, автомобиль AUDI Q7, прицеп для перевозки техники и два снегоболотохода. В пользовании находится земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м.

Заместитель председателя крайизбиркома Сергей Пономарёв задекларировал доход в размере 4,4 млн руб. — на 1,2 млн руб. больше, чем в 2019 году. Доход секретаря избирательной комиссии региона Татьяны Любарской увеличился в 2,5 раза — с 1,8 млн руб. в 2019 году до 4,3 млн руб. в 2020 году.

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