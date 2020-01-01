Определены лауреаты премии Перми в сфере культуры и искусства Премии победителям будут вручены 12 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Роман Горбатовский

На заседании городской комиссии по присуждению премий в сфере культуры и искусства определены лауреаты премии Перми. В этом году на соискание премии было заявлено 11 претендентов, сообщает пресс-служба городской администрации. По итогам заседания победителями были признаны четыре деятеля культуры и искусства.

Так, Георгий Еналдиев за исполнение партии Солора в балете «Баядерка» удостоен премии им. русского антрепренёра Сергея Павловича Дягилева, Алексей Корсуков за роль Стаса в спектакле «Летели качели» получит премию им. народной артистки СССР Лидии Владимировны Мосоловой.

За организацию и проведение персональной выставки «Метафизика живописи» в Центральном выставочном зале Перми Валентину Жданову присуждена премия им. заслуженного художника Российской Федерации Ивана Степановича Борисова.

Художественный руководитель Пермского театра юного зрителя Михаил Скоморохов за постановку спектакля «Я вижу солнце» удостоен премии им. заслуженного артиста Российской Федерации режиссёра Георгия Ивановича Буркова.

Премии победителям будут вручены 12 июня.





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