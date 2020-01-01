В Пермском крае подвели итоги XX конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото – архив ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»

В год 30-летия компании поддержку получат 185 лучших конкурсных заявок. Реализация проектов началась уже в мае, а торжественная церемония чествования победителей состоится 18 июня в ДК «Нефтяник» в Чернушке, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛа».

Экспертное жюри рассмотрело 989 конкурсных заявок и определило 185 проектов-победителей из 40 территорий Пермского края, Удмуртской Республики и Республики Башкортостан. Грантовый фонд конкурса составил 32,4 млн руб.

В год науки и технологий помимо традиционных номинаций — «Спорт», «Экология», «Духовность и культура» — была выделена отдельная — «Инновации». В результате поддержаны 18 проектов, нацеленных на популяризацию достижений прикладной науки, развитие новых технологий и интересных разработок.

«В этой номинации будут реализованы очень интересные проекты. Обладатели грантов планируют создать виртуальные выставки и аудиогиды, телестудии и студии 3D-моделирования для школьников, а также центры информатизации для пожилых людей. С интересом будем следить за воплощением этих творческих идей», — отметил начальник центра общественных связей ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Алексей Инюткин.

Кроме того, будут реализованы проекты в области сохранения исторических и культурных традиций, развития образования, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также победители конкурса создадут или благоустроят парки и зоны комфортной городской среды в Ординском, Добрянском, Ильинском, Частинском районах, построят или восстановят спортобъекты в Чернушке, Соликамске и Осинском районе. Полный список победителей опубликован на сайте «ЛУКОЙЛа-ПЕРМЬ».

Конкурс социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Прикамье в этом году проходит уже в 20-й раз, при этом пермякам выпала честь первыми среди территорий деятельности компании проводить его. Этот опыт решения актуальных социальных проблем, проведения спортивных и культурных мероприятий, сохранения и обогащения национальных традиций подхватили другие регионы. Сегодня конкурс проходит в 20 субъектах России, а также в некоторых странах за её пределами. Всего же на всей территории деятельности компании реализовано более 7 тыс. социальных и культурных проектов.

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