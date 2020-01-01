Алексей Клочихин Первый в этом году старт ракеты-носителя «Протон-М» с пермскими двигателями состоится 15 июля Идущее на смену семейство «Ангара» пока ещё только испытывается Поделиться Поделиться Твитнуть

ОАО «Протон-ПМ»

Первый в этом году и один из последних стартов тяжёлой ракеты-носителя «Протон-М» с двигателями первой ступени РД-275, собранными на пермском ракетостроительном предприятии «Протон-ПМ», состоится на Байконуре 15 июля.

Ракета выведет на орбиту многофункциональный лабораторный модуль «Наука», который будет пристыкован к российскому служебному модулю «Звезда» Международной космической станции. В настоящее время на Байконуре завершены пневмовакуумные испытания модуля, в ходе которых специалисты целый месяц проверяли корпус модуля, его люки и стыковочные агрегаты на герметичность, а также функционирование пневмогидросистем и наружных гидравлических контуров. Кроме того, представители РКК «Энергия» и ЕКА выполнили технологические операции по окончательной установке манипулятора ERA на корпусе модуля.

Дальнейшие работы на техническом комплексе будут проводиться специалистами РКК «Энергия» и космического центра «Южный» уже в рамках штатной подготовки к пуску. В этот период предусматривается установка панелей солнечных батарей, размещение доставляемых грузов и контрольное взвешивание модуля, сборка космической головной части, заправка баков модуля компонентами топлива и общая сборка ракеты-носителя «Протон-М».

Интересно, что генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о намерении прекратить производство ракеты-носителя «Протон» ещё в июне 2018 года, а последние двигатели для первой ступени на «Протоне-ПМ» собрали в декабре 2019 года. Тем не менее на этот год запланирован ещё один старт «Протона-М» с разгонным блоком «Бриз-М» для вывода на орбиту спутников космической связи «Экспресс». А идущее на смену семейство ракет-носителей «Ангара» пока ещё только испытывается; следующий испытательный старт тяжёлой ракеты «Ангара-А5» запланирован на IV квартал этого года с космодрома Плесецк.

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