Дети в стиле TOYOTA
Коллекция детской одежды и аксессуаров «Автомобиль мечты» уже в продаже в #ТойотаНаШоссе
А вы знали, что коллекция детской одежды и аксессуаров TOYOTA «Автомобиль мечты» была создана на основе рисунков наших детей?
Их яркие фантазии были адаптированы и перенесены на одежду, головные уборы и аксессуары.
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Коллекция одежды для наших маленьких клиентов уже в #ТойотаНаШоссе по выгодным ценам!
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Подробнее о фирменных аксессуарах узнавайте по телефону 2-333-444
Тойота Центр Пермь
на правах рекламы
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