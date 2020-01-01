Елена Синица В Пермском крае ожидается похолодание до 0° В большинстве районов сохранится дефицит осадков Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото orenburg.media

На этой неделе в Пермском крае температура будет выше климатической нормы, но в отдельные дни ночная температура может опуститься до 0°. Также в большинстве районов сохранится дефицит осадков. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на портал Meteo59.ru.

Так, по прогнозу, в понедельник, 24 мая, по юго-востоку края воздух прогреется до +33°, а по крайнему северу ожидается не более +15°. В центральных и восточных районах днём и в вечерние часы возможны грозы и град.

Во вторник, 25 мая, дневная температура воздуха опустится до +15°… +20°. Местами ожидаются небольшие дожди.

В среду днём воздух прогреется до +10°...+15°, а к ночи температура понизится до +6°.

Самой холодной на неделе окажется ночь на четверг. По северо-востоку температура понизится до 0°. Днём воздух прогреется до +17°…+22° (по северу будет +12°…+17°).

В ночь на пятницу вновь похолодает до +6°…+11° градусов (по востоку +1°…+6°), днём температура вновь повсеместно превысит +20°, а местами поднимется до +25°.

В субботу ожидается тёплая погода с кратковременными дождями и грозами. В воскресенье также возможны дожди.

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