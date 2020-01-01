В АО «СтройПанельКомплект» стартовал конкурс среди сотрудников рабочих профессий Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «СтройПанельКомплект»

В компании «СтройПанельКомплект» стартовал конкурс профессионального мастерства «Профи СПК». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Соревнования проходят в несколько этапов среди формовщиков, сварщиков, монтажников и отделочников. Конкурс стартовал в юбилейный месяц компании.

В рамках соревнований участники проходят тестирование по профильным темам и выполняют практические задания. В апреле и мае конкурсная комиссия определит лучших сотрудников среди сварщиков и формовщиков железобетонных изделий. Следующие этапы пройдут на строительных участках — за кубки и призы будут бороться монтажники и отделочники.

АО «СтройПанельКомплект»

В мастерстве конкурсантов оценивается соблюдение техники безопасности, технологии выполнения работ, качество готовых изделий и другие профильные критерии.

Как отмечает пресс-служба компании, люди — это главная ценность предприятия. Конкурс профессионального мастерства еще одна возможность подчеркнуть важность и престиж рабочих профессий, добавить в трудовые будни новые эмоции, поощрить лучших сотрудников. Мы гордимся всеми нашими работниками — их мастерством, профессионализмом и увлеченностью своим делом. Эти характеристики лежат в основе качества выпускаемых панелей «97 серии», из которых ежегодно возводится комфортное и уютное жилье для тысяч горожан!

Сегодня в АО «СтройПанельКомплект» трудится около 800 сотрудников, а предприятие входит в тройку лидеров Пермского края по объемам строящегося жилья*.



*По данным Единого ресурса застройщиков по состоянию на 1 мая 2021 года.

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