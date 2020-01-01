Сдан участок трассы Пермь — Усть-Качка, отремонтированный по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, отремонтирован участок трассы Пермь — Усть-Качка. Более 1 км нового асфальта уложено на участке от поворота на д. Большое Савино до д. Кичаново (в районе пересечения улиц Весенней и Солнечной), сообщают краевом минтрансе.

Эта дорога связывает южную и северную части региона с краевым центром и является частью так называемого «гостевого маршрута». По ней ежедневно проходит большой поток транспорта, включая гостей региона, а также тех, кто приезжает на курорт «Усть-Качка». Эта же дорога ведёт в аэропорт Большое Савино.

Отметим, это первый объект нацпроекта, приведённый в нормативное состояние в 2021 году. Его приёмка прошла 21 мая. В ней приняли участие замминистра транспорта Павел Румянцев, сотрудники ведомства, ФКУ «Упрдор «Прикамье», КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, а также представители подрядной организации и общественники. Дорогу приняли без замечаний.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз отмечал важность реализации дорожного национального проекта в регионе. По его словам, благодаря федеральной поддержке в Прикамье стало возможным ремонтировать больше дорог в рамках агломерации.

Так, по нацпроекту ежегодно обновляют региональные транспортные артерии, а также дороги в Перми, Пермском районе, Добрянском и Краснокамском городских округах.

В текущем году на реализацию нацпроекта в Прикамье выделено 2,4 млрд руб. «Проблем со сроками сдачи объектов по БКД нет, а экономия от закупочных процедур позволяет ремонтировать больше, сверх запланированного», — отметил Дмитрий Махонин.

Работы на участке трассы Пермь — Усть-Качка завершились раньше срока больше чем на месяц. По контракту подрядная организация должна была закончить ремонт до 30 июня, но благодаря своевременной контрактации объектов нацпроекта и хорошей погоде работы удалось закончить раньше. Асфальт здесь укладывали в ночное время, когда автомобильный трафик невысокий и дорожные работы не мешают движению.

Контракт с подрядчиком, ООО «ДСК «Магистраль», был заключён ещё 3 февраля. Стоимость работ составила 13,3 млн руб. Заказчиком выступало КГБУ «УАДиТ». Как пояснили в управлении дорог, на ремонтируемом участке была серьёзная колея. «Колейность сильно осложняет движение по трассам, особенно легковых машин с низким дорожным просветом, и снижает безопасность дорожного движения. При ремонтных работах подрядчик фрезеровал старое покрытие, уложил выравнивающий и верхний слои асфальта. Верхний слой — по новому ГОСТу ЩМА-16», — рассказал начальник отдела эксплуатации «УАДиТ» Никита Гуричев.

Отметим, применять эту смесь при ремонте объектов БКД начали в 2020 году на особо загруженных трассах Прикамья. Она отличается от предыдущих ГОСТов ЩМА-15 и ЩМА-20, ранее применяемых на дорогах, по ряду физико-химических показателей. Но главное достоинство нового покрытия — устойчивость к образованию колеи. В 2020 году ЩМА-16 был уложен на трассах Пермь — Березники, Пермь — Усть-Качка, участке шоссе Космонавтов. В этом году перечень объектов с применением нового асфальтобетона будет расширен — он появится не только на региональных, но и на местных дорогах.

Напомним, в прошлом году трассу Пермь — Усть-Качка также ремонтировали по нацпроекту. Участок протяжённостью 5,6 км обновили от аэропорта «Пермь» до с. Култаево.

В 2021 году по «БКД» в Прикамье будут отремонтированы 52 объекта: 41 основной и ещё 11 — за счёт сэкономленных средств с проведения конкурсных процедур. Также в рамках нацпроекта на дорогах Перми модернизируют или установят новые светофоры, а на региональных трассах оборудуют интерактивные пешеходные переходы.

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