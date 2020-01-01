Татьяна Сукрушева На цветах на Северном кладбище Пермь в этом году может заработать 1,2 млн руб. Мэрия разыграла на аукционе все места под лотки с цветами Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На аукционе мэрии Перми удалось разыграть все заявленные лоты (57), предусматривающие размещение лотков с цветами на Северном кладбище. Данные об этом размещены на торговой площадке муниципалитета.

Если все предприниматели заключат договоры, то в бюджет города поступит 1,2 млн руб. При этом 31 место под лоток с цветами было разыграно по первоначальной цене, а за остальные велась борьба. Максимальная цена за один такой лот составила 113 184 руб. 56 коп.

Все места под лотки находятся на ул. Красноборской, 200. Их площадь — от 8 кв. м до 9 кв. м. Период размещения — один год. Ещё пять мест под лотки с цветами мэрия Перми планирует разыграть 27 мая.

Напомним, в прошлом году мэрия Перми на апрельском аукционе там же, на Северном кладбище, разыграла 29 мест под лотки с цветами из 32 заявленных. При этом большинство (26) — по начальной цене. В бюджет города по итогам аукционов должно было поступить 226 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.