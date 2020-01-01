Открыта регистрация на благотворительный забег «На одном дыхании» В этом году он пройдёт со 2 по 6 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Благотворительный забег «На одном дыхании»

Фонд «Берегиня»

Шестой благотворительный забег «На одном дыхании» в Перми в этом году пройдёт в двух форматах: онлайн и офлайн.

Как сообщают организаторы забега, после регистрации участник может выбрать дистанцию 2 км, 10 км или 21 км и пробежать её в любое удобное для себя время. Также со 2 по 6 июня в социальных сетях проекта будут идти прямые трансляции забегов, проводиться зарядки и встречи с известными людьми Пермского края.

В заключительный день, 6 июня, на стадионе «Динамо» состоится офлайн-мероприятие — забег на 100 м в смешных костюмах Fun-Run. В этот же день организаторы готовят корпоративную эстафету для партнёрских команд.

Зарегистрироваться на участие в благотворительном забеге «На одном дыхании» можно на сайте наодномдыхании.рф. Стоимость каждого слота — 500 руб., для детей, пенсионеров и инвалидов I и II групп — 350 руб.

На собранные средства фонд «Берегиня» планирует оплатить лечение для тяжелобольных детей, а организация «Солнечный круг» — снять видеопортреты, которые помогут детям-сиротам скорее найти родителей.

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