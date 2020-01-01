«Аэрофлот» планирует летать из Перми в Геленджик Полёты стартуют 19 июня Поделиться Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «Аэрофлот» планирует начать полёты из Перми в Геленджик с 19 июня. Об этом сообщается в расписании пермского аэропорта «Большое Савино».

Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus один раз в неделю — по субботам. Время в пути составит три часа.

Отметим, на сайте авиакомпании приобрести билеты по данному направлению пока невозможно.

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