Экс-региональный координатор ЛДПР покинула партию
Бывший координатор регионального отделения ЛДПР Татьяна Каменских написала заявление о своём выходе из партии. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.
Выход из партии Татьяна Каменских объяснила желанием «поставить точку и завершить очередной жизненный цикл». А свою деятельность в партии она никогда не отождествляла с работой, в первую очередь, воспринимая ЛДПР как отношения с людьми, дружбу и образ жизни.
Напомним, Татьяна Каменских исполняла обязанности координатора реготделения партии в Прикамье с марта 2015 года по февраль 2016 года. С марта по сентябрь 2016 года Татьяна Каменских была депутатом краевого заксобрания.
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