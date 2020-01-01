Экс-региональный координатор ЛДПР покинула партию Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший координатор регионального отделения ЛДПР Татьяна Каменских написала заявление о своём выходе из партии. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Выход из партии Татьяна Каменских объяснила желанием «поставить точку и завершить очередной жизненный цикл». А свою деятельность в партии она никогда не отождествляла с работой, в первую очередь, воспринимая ЛДПР как отношения с людьми, дружбу и образ жизни.

Напомним, Татьяна Каменских исполняла обязанности координатора реготделения партии в Прикамье с марта 2015 года по февраль 2016 года. С марта по сентябрь 2016 года Татьяна Каменских была депутатом краевого заксобрания.

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