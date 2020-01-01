Краевой минобр рекомендовал школам завершить учебный год в очно-дистанционном формате Экзамены для выпускников пройдут в штатном режиме Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Министерство образования Пермского края рекомендовало школам завершить текущий учебный год в очно-дистанционном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора.

«В тех классах, где уже возможно выставление итоговых отметок, рекомендуем сделать это сейчас. Для ребят, кому необходимо подготовиться к экзаменам или исправить отметки, занятия проводить в дистанционном формате. Проводить консультации в очном формате следует для малых групп обучающихся и в случае крайней необходимости», — пояснили в ведомстве.

При этом экзамены для выпускников 9-х и 11-х классов пройдут в штатном режиме. Во всех учреждениях образования усилены меры безопасности, в том числе проходного режима.

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