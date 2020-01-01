В Прикамье 21-летний наркодилер приговорён к шести годам колонии Также он заплатит штраф в 50 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Краснокамский городской суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в серии преступлений, предусмотренных ст. 228.1. УК РФ. Суд приговорил краснокамца к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 50 тыс. руб., сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД России.

Следствие установило, что в марте 2021 года обвиняемый в интернете купил наркотик N-метилэфедрон массой более 13 г для последующей перепродажи. Сначала он оборудовал два тайника с наркотиками в Перми на ул. Клары Цеткин, а затем направился в родной город.

В Краснокамске злоумышленник сделал ещё четыре тайника. Он спрятал наркотики на улицах Киевской, Городской, Промышленной и Геофизиков, а после был задержан.

Всего в результате досмотра полицейские обнаружили и изъяли у преступника 18 свёртков с запрещёнными веществами.

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