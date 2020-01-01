Григорий Серёдкин ФК «Звезда» разгромил барнаульское «Динамо» Форвард пермяков Александр Субботин отметился дублем Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба ФК «Звезда»

Пермский ФК «Звезда» в рамках группы «4» ПФЛ разгромил барнаульское «Динамо». Матч состоялся 22 мая и завершился со счётом 3:0.

Счёт в матче был открыт только на 61-й минуте. Отличился форвард пермяков Александр Субботин. На 70-й минуте Андрей Придюк выполнил подачу с левого фланга, которую головой в открытый угол ворот замкнул полузащитник хозяев Владимир Лаптев, — 2:0. А на 83-й минуте Александр Субботин оформил дубль, замкнув прострел Никиты Голдобина, — 3:0.

Напомним, ранее «Звезда» в Перми проиграла «Новосибирску». До этого подопечные Рустема Хузина одержала три победы подряд — над «Челябинском», «Уралом-2» и «Крыльями Советов-2».

После 23 матчей ПФЛ у пермяков 13 побед, четыре ничьи и шесть поражений. А также 43 очка и шестое место турнирной таблицы.

Следующий матч «Звезда» проведёт 26 мая. В Ижевске пермяки сыграют с местным «Зенитом-Ижевск» (0+). Команда из Удмутрии занимает 12-ю позицию в турнирной таблице.

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