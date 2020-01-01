Григорий Серёдкин «Звезда-2005» дома проиграла «Зениту» Гости одержали минимальную победу благодаря автоголу Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда-2005»

Пермский ЖФК «Звезда-2005» проиграл петербургскому ЖФК «Зенит». Матч состоялся 22 мая в Перми на стадионе «Звезда» и завершился со счётом 0:1 в пользу гостей из Санкт-Петербурга.

Единственный гол в игре «звёздочки» забили сами себе. После стандарта гостей мяч в свои ворота случайно срезала защитник нашей команды Анастасия Акимова.

Позже «Звезда-2005» даже забила гол в ворота соперниц. Однако он был отменён из-за офсайда.

Напомним, ранее «Звезда-2005» сыграла вничью с одним из лидеров чемпионата женской футбольной Суперлиги — ЖФК ЦСКА.

После девяти матчей чемпионата подопечные Елены Сусловой занимают четвёртую строчку турнирной таблицы. У «звёздочек» в активе четыре победы, три ничьих и два поражения. А также семь забитых и пять пропущенных мячей. От первой строчки, которую занимает ЖФК «Локомотив» — 10 очков отставания.

Отметим, что оба поражения наша команда потерпела дома. В начале мая «Звезда-2005» проиграла московскому «Чертаново» — 1:2.

Следующий матч «Звезда-2005» проведёт 30 мая в Перми. Соперник — ЖФК «Чертаново» (0+).

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