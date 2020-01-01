Елена Синица Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа россиян Порядок въезда продлён до 31 мая Поделиться Поделиться Твитнуть

Греция

webturizm.ru

Власти Греции продлили до 31 мая порядок въезда иностранных граждан, в том числе россиян. Совместное межминистерское решение опубликовано в официальной правительственной газете. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сообщается, что число въезжающих россиян не ограничено. Также им не придётся соблюдать карантин при предъявлении или сертификата вакцинации, или отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР, или справки о перенесённом заболевании коронавирусом и наличии антител.

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