Елена Синица В Добрянке сотрудница турфирмы оформила на клиентов кредиты на 700 тыс. руб. Материалы уголовного дела направлены в суд Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудницу туристической фирмы из Добрянки обвиняют в совершении восьми эпизодов мошенничества. Об этом сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю.

По данным ведомства, с 2019 года от граждан стали поступать обращения о том, что на их имя оформлены кредиты, при этом к ним они отношения не имеют. Тем временем банки требуют погасить долг.





В результате выяснилось, что к преступлению имеет отношение 26-летняя сотрудница турфирмы из Добрянки.





Начиная с декабря 2018 года она оформляла кредиты в банках на клиентов, которые сотрудничали с агентством. Таким образом женщина похитила свыше 700 тыс. руб.

В ходе следствия она возместила потерпевшим большую часть материального ущерба.





Материалы уголовного дела направлены в суд.

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