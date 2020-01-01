Елена Синица Глава Свердловского района имеет самый большой доход среди руководителей районов За 2020 год его доход составил 9,9 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Согласно сведениям о доходах за 2020 год, глава Свердловского района Андрей Усов заработал 9,9 млн руб. Это самый большой доход среди руководителей районов Перми. Соответствующая информация опубликована на сайте городской администрации.

Недвижимости в собственности Усова нет. Однако в его пользовании имеются жилой дом площадью 199,7 кв. м и земельный участок в 2 тыс. кв. м.

Помимо этого, у него есть автомобиль Audi Q8 (2019).





За этот же год супруга Усова заработала 1,3 млн руб. Она владеет жилым домом площадью 199,7 кв. м и земельным участком в 2 тыс. кв. м. Также в числе её владений газопровод — 81 м.

Ей также принадлежит автомобиль Toyota Lexus RX 200Т (2017).





На втором месте по доходам расположился глава Ленинского района Александр Козенков. Его доход в прошлом году составил 8,3 млн руб. Он является собственником одной трети доли гаража-бокса площадью 21,7 кв. м. Помимо этого, в его пользовании квартира площадью 68,4 кв. м.





Также в его автопарке есть два автомобиля: BMW X-5 (2006) и Volkswagen Tiguan (2012).





Доход его супруги — 6,4 млн руб. В её собственности находятся три земельных участка общей площадью 2,8 тыс. кв. м, две квартиры площадью 68,4 кв. м и 50,5 кв. м. Помимо этого, у неё есть жилой дом в 48 кв. м, нежилое помещение 22 кв. м и жилое строение 45 кв. м.





Также у супруги Козенкова есть автомобиль Mazda 6 (2006).





Глава Дзержинского района Александр Стяжкин за 2020 год заработал 3,2 млн руб. В числе его владений одна треть доли в двух квартирах площадью 105,5 кв. м. Также в его пользовании два земельных участка общей площадью 2,5 тыс. кв. м. Кроме этого, у него есть автомобиль Mazda CX-5 (2019).





У его супруги доход отсутствует. Она является собственником земельного участка площадью 1,4 тыс. кв. м и имеет треть доли квартиры площадью 105,5 кв. м. Помимо этого, в её пользовании земельный участок площадью 1 тыс. кв. м.





Александр Иванов, глава Индустриального района, задекларировал доход в 3,1 млн руб. В его собственности нет недвижимости, во владении — квартира площадью 90,6 кв. м. Также у него есть автомобиль Audi Q 7 (2013).





Доход супруги составил 1,5 млн руб. В её собственности земельный участок в 1 тыс. кв. м. и две трети доли квартиры площадью 90,6 кв.м.

Также у супруги Иванова есть автомобиль Volkswagen Polo (2016).





Глава Орджоникидзевского района Евгений Карабатов за год заработал 2,9 млн руб. Он владеет четырьмя земельными участками общей площадью 2,3 тыс. кв. м, двумя жилыми домами по 33,8 кв. м и 48,2 кв. м. Кроме этого, в собственности Карабатова квартира 34 кв. м.





В пользовании он имеет квартиру 45,3 кв. м. Также у него есть автомобиль Renault Fluence (2010).





Глава Мотовилихинского района Александр Хаткевич за 2020 год заработал 2,7 млн руб. Он владелец земельного участка площадью 3 тыс. кв. м и квартиры площадью 48,8 кв. м.





Также в его пользовании ещё одна квартира 70,2 кв. м.

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