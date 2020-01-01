Елена Синица За 2020 год в Пермском крае число миллиардеров выросло до 16 человек Годом ранее в крае было зарегистрировано шесть миллиардеров Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2020 году 16 жителей Пермского края указали в своих декларациях, что их доходы превышают 1 млрд руб. В 2019-м в крае числилось шесть миллиардеров. В 2020 году эта категория налогоплательщиков обеспечила 10% от общей суммы налога, подлежащей доплате в бюджет по декларациям. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Пермскому краю.

По данным на 14 мая, в краевые налоговые органы поступило 147,7 тыс. налоговых деклараций формы 3 — НДФЛ за 2020 год. Это на 23,5 тыс. деклараций больше, чем за аналогичный период прошлого года.





В целом общая сумма налога, которую прикамцы должны заплатить по декларациям, составляет 929,3 млн руб. При этом общая сумма налогового вычета, на который рассчитывают жители края, достигает отметки в 4,5 млрд руб.

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