В Перми открылся новый корпус детского сада «Планета Здорово» на 350 мест Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми, на улице Евгения Пермяка,8а построен новый корпус детского сада «Планета Здорово». Здание стало одним из самых больших в городе и рассчитано на 350 мест, отмечают в пресс-службе Пермской городской думы.

Сегодня новый детсад посетили и дали ему высокую оценку губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава Перми Алексей Дёмкин, руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

Общая площадь нового корпуса — 5784 кв. метра. Здесь разместилось 16 групп, в том числе ясельные. В детском саду предусмотрены спортзал и зал для музыкальных занятий.

«Некоторым родителям приходилось возить детей в садики, расположенные в других микрорайонах, что очень непросто. Новый корпус позволит решить эту проблему — в детсад рядом с домом смогут пойти 350 ребятишек. Строительство дошкольных учреждений — приоритетная задача для региона. Решаем её как собственными силами, так и с помощью нацпроектов «Демография» и «Образование». Этот новый корпус как раз возведен в рамках нацпроекта «Демография» при поддержке бюджетов всех уровней. Это яркий пример того, как нацпроекты меняют нашу жизнь здесь и сейчас в лучшую сторону», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

В образовательном пространстве групп и холлов созданы интерактивные спортивные оздоровительные площадки, в том числе с использованием IT- технологий.

«Микрорайон растёт и развивается, и новый детский сад здесь жизненно необходим. Как и все новые детские сады, этот корпус имеет свою уникальную тематику — спортивную. Может быть, не все его воспитанники станут чемпионами, но уж точно вырастут активными, спортивными и здоровыми людьми. По крайней мере, в садике созданы все условия для этого: тренажеры, развивающие спортивные площадки, есть даже зал для йоги в гамаках. Пусть у наших детей будет радостное и счастливое детство», — сказал глава Перми Алексей Дёмкин.

За последние годы в Перми проведена серьезная работа по повышению доступности дошкольного образования. Усилия городских властей направлены на то, чтобы дети получали места в детских садах ближе к дому, а также на то, чтобы создавать места для детей ясельного возраста. Так, за последние шесть лет было создано порядка 12 тысяч мест в дошкольных учреждениях.

«Я рад за ребят, которые пойдут в этот садик, и конечно, за их родителей. Важно чтобы наши дети с первых шагов вступали на путь здорового образа жизни! Этот садик один из самых больших в городе, для строящегося микрорайона это важнейшее условие комфорта. Мы задаем себе высокую планку, выводим дошкольное образование на самый современный уровень. Очень помогают в этом нацпроекты, поддержка краевых властей и лично губернатора Дмитрия Махонина. Мы в 2020 году построили 4 садика, 2 уже открыли, теперь вот открываем третий. И будем продолжать работу», — отметил Дмитрий Малютин.

Как рассказала заведующий детским садом «Планета Здорово» Наталья Ситникова, в новом корпусе создана образовательная среда физкультурной и оздоровительной направленности. В учреждении будут реализовываться авторские программы и методики по формированию здорового образа жизни и сохранению здоровья детей, привлечению детей к массовому спорту, знакомству детей с разными видами спорта и другие.

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