Елена Бардукова Глава департамента транспорта мэрии Перми за год заработал 3,9 млн руб. Это наибольший доход среди руководителей департаментов горадминистрации Поделиться Поделиться Твитнуть

Анатолий Путин

Константин Долгановский

Согласно сведениям о доходах, размещённым на сайте администрации Перми, самый высокий доход среди руководителей департаментов мэрии за 2020 год задекларирован у начальника департамента транспорта Анатолия Путина — 3,9 млн руб. (с учётом других доходов), что на 1,6 млн руб. выше, чем в 2019 году.

При этом в собственности начальника дептранса указан только легковой автомобиль Haval F7 2019 года выпуска. В пользовании — квартира площадью 54 кв. м.

Доходы главы департамента общественной безопасности Виктора Голенкова и начальника контрольного департамента Александра Ворончихина в прошлом году составили 2,5 и 2,2 млн руб. соответственно.

Глава департамента градостроительства и архитектуры Мария Норова заработала 2 млн руб., начальник департамента социальной политики Юлия Овсянникова и руководитель департамента планирования и мониторинга Елена Крузель заработали по 1,9 млн руб. Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Александр Власов задекларировал доход в размере 1,8 млн руб., начальник департамента имущественных отношений Михаил Берников — 1,7 млн руб.

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