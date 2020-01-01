Елена Бардукова Самый высокий доход в краевом правительстве задекларирован у Алексея Черникова С учётом других доходов за 2020 год он заработал почти 11 млн руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Алексей Черников

Константин Долгановский

Согласно сведениям, размещённым на сайте губернатора Прикамья, самым богатым заместителем председателя правительства Пермского края является Алексей Черников. Его доход за 2020 год составил почти 11 млн руб. (с учётом иных доходов).

В собственности Алексея Черникова — квартира площадью 75,1 кв. м, в пользовании — квартира (238,8 кв. м) и гараж. Также у чиновника есть легковые автомобили Mercedes R 350, Dodge Challenger SRT8, моторное судно STINGRAY 390 AL и прицеп.

Второе место по уровню доходов занимает министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Лариса Ведерникова с годовым доходом в 10,178 млн руб., третье — министр экономического развития и инвестиций Эдуард Соснин с 10,143 млн руб.

Меньше всех в 2020 году заработал министр транспорта региона Андрей Алякринский — с учётом иных его доход составил 1,7 млн руб.





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