Елена Синица За 2020 год губернатор Пермского края заработал 6,7 млн руб. Это на 2,9 млн руб. больше, чем годом ранее Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

В 2020 году доход главы Пермского края Дмитрия Махонина составил 6,7 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте краевого правительства.

В собственности губернатора находится одна квартира площадью 124,6 кв. м. Кроме этого, в его пользовании одна квартира площадью 102 кв. м, земельный участок 2,4 тыс. кв. м и жилой дом площадью 96,6 кв. м.





Годом ранее доход губернатора составил 3,8 млн руб., а в пользовании была ещё одна квартира площадью 118,3 кв. м.





Транспорта в собственности губернатора нет.

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