Школа в Малой Шадейке примет учеников в начале 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края

В посёлке Малая Шадейка Лысьвенского городского округа продолжается строительство новой школы со спортзалом. Работы начались в первом квартале этого года, напоминают в краевом минстрое.

Сейчас подрядчик опережает график на один месяц. Строительные работы на объекте в Малой Шадейке выполняет подрядчик ООО «БашРегионСтрой». На сегодня уже завершено возведение конструктива одноэтажного здания, ведутся работы по монтажу котельной, продолжается кирпичная кладка внутренних перегородок.

«Уже начался строительный сезон, подрядчик должен эффективно использовать это время и завершить основные строительные работы и благоустройство до конца лета, осенью закончить отделку, подключение к сетям, установку качественной мебели и оборудования, а в декабре пройти итоговую проверку Госстройнадзора. Сейчас на стройплощадке задействованы порядка 40 рабочих. На данном этапе этого достаточно, чтобы проводить работы качественно и в срок», —рассказали в министерстве строительства Пермского края.

Повышение доступности и качества образования в Пермском крае — одна из приоритетных задач властей.

«При реализации планов по строительству образовательных учреждений очень важно усилить контроль сроков сдачи объектов. Причем контролировать строительство на каждом этапе нужно и в крупных городах, и в удалённых населённых пунктах, поскольку устранение территориального неравенства — это наша ключевая задача. Объекты в муниципалитетах не должны уступать по качеству и оснащению лучшим школам и детским садам краевой столицы», — подчеркивал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Как сообщают в министерстве образования и науки Пермского края, сейчас более 40 ребят младшей и старшей школы из посёлка вынуждены учиться в деревянных зданиях 1969 и 1971 года, одно из которых имеет печное отопление. Планируется, что в новую школу будут подвозить ребят из соседних населённых пунктов.

Отметим, что строительство соцобъектов в регионе ведётся под контролем минстроя в рамках адресной инвестиционной программы. В 2021–2023 гг. в Прикамье будет построено 39 учреждений образования: 25 школ и 14 детских садов.

С начала 2021 года в Прикамье завершилось строительство шести новых объектов: пять детских садов построено в Перми и Пермском районе, одна школа в п. Кочёво.

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